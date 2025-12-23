Волк покусал хозяйку в квартире в Киеве: полиция нашла в доме еще и мертвую лису

Волк в квартире / © facebook.com/UAnimals.official

В Киеве жительница Оболони содержала в квартире лису и волка — полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщила полиция Киева.

О событии правоохранителям стало известно из социальных сетей. Так, в интернете распространилось видео как зоозащитники изымают из дома волка, укусившего 55-летнюю владелицу дома.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины и во время дальнейших следственных действий обнаружили и изъяли из квартиры киевлянки труп лисы.

Оба хищника женщина приобрела через интернет и содержала в неподходящих условиях. По данному факту продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства.

Кроме того, правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса дальнейшего содержания других находящихся в квартире животных.

Напомним, в многоэтажке на Оболони в Киеве домашний волк напал на свою владелицу, нанеся ей тяжелые рваные раны. Животное долгое время жило в квартире в условиях антисанитарии и у него произошла вспышка агрессии.

В Wild Animals Rescue Center обратили внимание, что эта женщина не впервые заводит диких животных. Так, семь лет назад у нее уже изымали двух волков Армана и Малыша. Их полечили и отправили жить за границу в хорошие условия. После этого киевлянка снова купила волка на сайте animal-planet и теперь переживает последствия.