Военный заплатил штраф за превышение скорости: детали инцидента в Киеве

Полиция

Патрульная полиция Киева опровергла распространявшиеся в соцсетях слухи и объяснила ситуацию с военным, которого оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

По данным полиции, 23 августа около 16:50 патрульные остановили автомобиль Land Rover, двигавшийся по городу со скоростью 79 км/ч. За рулем находился военнослужащий, который не отрицал своего нарушения и попросил оформить документы как можно скорее.

Согласно статье 15 КУоАП, военные, как и все остальные граждане, несут административную ответственность за нарушение ПДД. Поэтому на водителя было вынесено постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение скорости). Штраф составил 340 гривен, которые военный согласился оплатить на месте.

Полиция также уточнила, что в момент остановки автомобиля в Киеве не было воздушной тревоги. Военные направлялись на выполнение еще не начавшейся задачи. Правоохранители призвали СМИ и общественность доверять только проверенной информации.

Напомним, во Львове патрульные оштрафовали инструктора по вождению, который не был пристегнут во время учебной поездки. Инцидент произошел на улице Стрыйской.

Инспектор заметил нарушение, но 39-летний инструктор не торопился его исправлять. Он пояснил, что раньше это правило якобы бездействовало. Однако, как отметили патрульные, это не освобождает его от ответственности.

А в Измаиле в Одесской области 45-летний мужчина застрелил полицейского, который остановил его для проверки документов.