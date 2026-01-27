"Водопад" из кипятка и обрушенный потолок: в Киеве жители жалуются на прорывы труб (видео)

Реклама

В Киеве жители многоэтажек сообщают о серьезной аварии теплосети, из-за которой дома буквально заливают кипятком. В соцсетях появились видео, на которых видно, как из построек стекают потоки горячей воды, образуя настоящий «водопад».

Кадры обнародовали в Сети.

В Киеве дом заливает кипятком

По словам местных жителей, прорыв труб теплоснабжения произошел еще около трех часов ночи. С тех пор из перекрытий непрерывно течет кипяток, однако к утру аварийные службы на место так и не прибыли.

Худшая ситуация — в 16-этажке на бульваре Игоря Шамо, 14 на Русановке. По состоянию на 21 января жители этого дома 13 дней находились без отопления, а температура в квартирах опустилась до +2 градусов. В доме 384 квартиры, где проживают пожилые люди, семьи с детьми и маломобильные жители.

«Мой дом становится непригодным для жизни», — пишет жительница Юлия.

По ее словам, ответственные службы не слили воду из труб, из-за чего во время перепадов давления они начали разрываться. В квартирах — мокрые стены и подтопления, а текла фасадом вода превратилась в сосульки.

Дополнительную угрозу создает ситуация с электроснабжением. Несмотря на решение правительства отнести дома с электрическим отоплением к объектам критической инфраструктуры, в этом адресе режим не ввели — из-за постоянных проблем с фазами.

«Если все дадут сильную нагрузку, нашим фазам придет конец. А из-за отсутствия отопления люди вынуждены греться электрообогревателями. Мы боимся, что все просто сгорит. Страшно замерзнуть и умереть от холода — это реальная опасность, особенно ночью», — рассказал Всеволод в комментарии «Небоскребу».

Что делать, если прорвало трубу в доме или квартире: советы

В случае прорыва труб теплоснабжения или водопровода специалисты советуют действовать немедленно:

Перекройте воду, если у вас есть доступ к вентилям в квартире или подъезде. Чтобы избежать короткого замыкания, обесточьте жилье. Сообщите аварийную службу, диспетчеру управляющей компании или ЖЭК. Зафиксируйте последствия аварии — сделайте фото и видео для возможных обращений и компенсаций. Если есть угроза жизни или здоровью, временно оставьте помещение и предупредите соседей.

Специалисты отмечают: при утечке кипятка нельзя самостоятельно пытаться устранить повреждения без специальной защиты — это может привести к тяжелым ожогам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сложную ситуацию в энергосистеме Киева. В частности, он обратился к киевлянам. Да, власти призывают горожан по возможности уехать за город.

По словам чиновника, Киев является одним из самых больших городов Восточной Европы по численности населения. Это, безусловно, создает серьезную нагрузку на критическую инфраструктуру: водоснабжение, теплоснабжение, энергетику.

«Учитывая то, что у нас не всегда есть физическая возможность обогреть каждое здание, мы постоянно обращаемся к киевлянам: если у вас есть возможность поддержать близких, друзей, родственников или временно находиться за городом, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру, просим это сделать», — заявил он.