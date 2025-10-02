Водителя Mercedes, который до потери сознания избил велосипедиста, снова задержали: что известно о новом подозрении

Задержан водитель Mercedes-Benz, избивший велосипедиста до потери сознания / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Белой Церкви задержан водитель автомобиля Mercedes-Benz, который ранее в Киеве на Подоле жестоко избил велосипедиста из-за замечаний по парковке и оставил его в опасности. Задержание произошло в порядке статьи 208 УПК РФ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Конфликт произошел после того, как водитель нанес велосипедисту три удара в лицо. Пострадавший упал в обморок и упал. Вместо оказания помощи водитель оттащил мужчину на обозрение дороги и уехал с места происшествия.

Реклама

Квалификация преступления и мера пресечения

Сначала водителю было инкриминировано умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Однако его действия дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление лица в опасности.

Задержан водитель Mercedes-Benz, избивший велосипедиста до потери сознания. / © Офис Генерального прокурора

Ранее прокурор ходатайствовал об аресте подозреваемого, но суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура обжаловала это решение в апелляционном порядке.

После сообщения о новом подозрении водителю будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Киеве водитель элитного Mercedes избил велосипедиста в обморок.

Реклама

Впоследствии стало известно, что нападающий является фигурантом по делу о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны на 25 млн. грн.

Потерпевший велосипедист, жестоко избивший водитель Mercedes за замечания, рассказал свою версию событий.