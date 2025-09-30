Водитель Mercedes, избивший велосипедиста, подозревается в растрате 25 млн на зимнюю форму для ВСУ

Скриншот из видео избиения велосипедиста

Водителем, жестоко избившим велосипедиста в Киеве в ответ на замечания о неправильной парковке, оказался 44-летний Александр Хилик. Он фигурант по делу о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны на 25 млн гривен.

Об этом пишет «Украинская правда».

По информации издания, водитель Mercedes фигурирует в уголовном производстве от 27 апреля 2023 года.

Его компания в 2022 году получила 25 миллионов гривен из бюджета для снабжения зимней одежды для военных 112-й Бригады ТР, однако следствие заподозрило признаки растраты средств.

«Реестр судебных решений говорит нам, что Хилик Александр Витальевич фигурирует в уголовном производстве, как директор фирмы с незатейливым названием „ГЛОБАЛ ХИЛ ИКС ГРУПП“, которая в 2022 году получила 25 млн грн средств налогоплательщиков и поставила некачественную зимнюю одежду в/ч. В 2024 году следователь судья продлевал дальнейшее досудебное расследование — неизвестно», — добавил член Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности (БЭБ) Юрий Гайдай.

«Часть средств более 3 млн грн обвиняемый легализовал путем формирования искусственных расходов — проведя финансовые операции с физическим лицом-предпринимателем без фактической поставки товаров или услу», – сообщили сегодня в Офисе Генпрокурора.

Предпринимателю сообщили о подозрении, однако вместо содержания под стражей ему обидели меру пресечения на личное обязательство. Хилика тогда отпустили.

За избиение велосипедиста, находящегося в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, фигурант отделался ночным домашним арестом.

Журналист и блогер Константин Андриюк предполагает, что Хилик просто переждет, когда резонанс вокруг инцидента стихнет и будет пытаться «решить» проблему.

«У него 2 усыновленных детей и жена на 8 месяце беременности. Через 1 месяц у него будет легальное право выезда за границу. Поэтому он просто сбежит, дистанционно решит, а через год вернется на новые тендеры. По восстановлению и развитию Украины», — отметил Константин Андриюк.

Напомним, что сегодня в Киеве водитель элитного Mercedes избил велосипедиста в Киеве до обморока.