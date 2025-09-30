Водитель Mercedes избил велосипедиста в Киеве до обморока: шокирующая причина конфликта

Избиение / © Киевская городская прокуратура

Реклама

В Киеве водитель элитного автомобиля Mercedes Benz G-500 жестоко избил велосипедиста.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Конфликт возник между 44-летним водителем внедорожника Mercedes Benz G-500 и 40-летним велосипедистом из-за того, что автомобиль был припаркован на велосипеде.

Реклама

Водитель, раздраженный замечанием, начал наносить велосипедисту удары по лицу. В результате избиения пострадавший потерял сознание и упал на асфальт.

После этого нападающий, вместо оказания помощи, оттащил мужчину к обочине и уехал.

Избиение велосипедиста / © Киевская городская прокуратура

Медики диагностировали у 40-летнего велосипедиста закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости. Эти повреждения квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

Действия 44-летнего жителя Киевской области, руководившего Mercedes, квалифицировали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. За это преступление подозреваемому грозит заключение до 8 лет.

Реклама

Избиение велосипедиста / © Киевская городская прокуратура

Несмотря на тяжесть последствий и квалификацию преступления, суд избрал подозреваемому достаточно мягкую меру пресечения — ночной домашний арест, вместо содержания под стражей, на котором настаивал прокурор.

Киевская городская прокуратура заявила, что считает такое решение несправедливым и несоответствующим рискам и будет оспаривать его в апелляционном порядке, требуя заключения нападающего под стражу.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении известной украинской блоггерке. Ее обвиняют в уклонении от уплаты более 11 миллионов гривен налогов. По предварительным данным, на заблюренном фото БЭБ говорится о популярном Insta-лице Софии Стужук.