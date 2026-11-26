В Киеве могут жестко ограничить водоснабжение / © pexels.com

Реклама

ЗимойКиев может столкнуться с жесткими ограничениями водоснабжения из-за перебоев с электроэнергией. По худшему сценарию, воду будут подавать всего несколько часов в сутки.

Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации столицы Максим Бахматов в интервью на YouTube-канале PRO: UA.

Реклама

Какой график водоснабжения может ждать Киев

Бахматов предполагает, что даже в лучшем случае вода может подаваться по жесткому графику. Такой сценарий он связывает с возможными новыми ударами по энергетике и ключевым узлам инфраструктуры.

Реклама

«Скорее всего, вода будет по графику в лучшем случае, если она будет. По жесткому графику условно три часа есть, восемь часов нет и так далее», — пояснил чиновник.

По его словам, проблема заключается в зависимости от насосных станций от электроэнергии. Он утверждает, что не все насосные группы «Киевводоканала» снабжены генераторами и современными насосами, которые могли бы поддерживать работу системы при обесточивании.

Чиновник также советует заранее позаботиться о запасах воды. По его рекомендации, следует иметь примерно 20-30 литров технической воды - в зависимости от потребностей семьи, а также 1,5-2 литра питьевой воды на человека в сутки.

Что происходит с водоснабжением Киева сейчас

25 ноября «Киевводоканал» призвал жителей столицы бережно использовать воду . На предприятии объяснили, что после российских атак коммунальные системы работают в сложных условиях, а оборудование водоснабжения испытывает повышенную нагрузку.

Реклама

Специалисты продолжают обеспечивать работу систем водоснабжения и водоотвода. О введении графиков подачи воды предприятие не сообщало.

Вода в украинских городах: к чему готовятся коммунальщики

Риск перебоев с водой касается не только Киева. Из-за угрозы российских ударов по критической инфраструктуре крупные города Украины готовятся к возможным ограничениям водоснабжения. Среди рассматриваемых сценариев — подача воды по графику .

В самой столице проблемы с водой уже возникали из - за повреждения водопроводной сети . 26 ноября часть домов временно осталась без водоснабжения, а для жителей организовали подвоз питьевой воды.

Новости партнеров

Новости партнеров