Во всем виноваты "Шахеды": директор лицея в Киеве объяснила, почему не пускала детей в шортах

Скандал из-за шорт в Киевской школе

В Киеве разгорелся скандал из-за того, что учеников одной из столичных школ не пустили на занятия в шортах. Директор заведения объяснила свое решение соображениями безопасности.

Свое мнение высказала директор Киевского лицея №109 Виталия Полякова в интервью Коммерсант Украинский.

Она подчеркнула, что ее требование не связано исключительно с дресс-кодом. Главная причина — защита детей во время воздушных тревог и возможных обстрелов. По ее словам, открытые участки тела более уязвимы в случае ранений или контакта с обломками.

«Для меня первое — это безопасность, а потом дресс-код», — пояснила директор лицея Виталия Полякова.

По ее словам, ситуация обостряется тем, что во время воздушных тревог учащимся приходится находиться в укрытиях или на территории, куда могут попасть обломки от обстрелов.

«После последних атак мы видели, что обломки могут быть горячими, а иногда содержать вещества, вызывающие аллергические реакции. Сначала это краснота, потом отек. И если быстро не оказать помощь, это может быть страшно», — рассказала директор.

Она уточнила, что во время пребывания в укрытиях дети сталкиваются с пылью, техникой и другими факторами, которые могут быть опасны при открытых ногах или руках.

«Я не собиралась делать замечания. Сказала, что сегодня можете зайти в шортах, но завтра обязательно возьмите брюки. И брюки такие, чтобы у них можно было сидеть в укрытии, потому что это подвалы, это машины, это условия, которые опасны», — добавила Полякова.

По ее словам, речь не идет о строгом дресс-коде или школьной форме, а о практичности одежды: «Должна быть одежда простая, нехимическая. Мы же не знаем, не начнет ли завтра плавиться на ребенке во время пожара».

Родители отреагировали по-разному.

«Кто согласился, кто возмутился. Кому-то показалось, что я испугала детей. Но я зла не держу. Моя задача — чтобы дети могли безопасно оставить школу в любой момент», — подчеркнула директор.

Напомним, инцидент получил огласку в начале учебного года, 2 сентября, когда директор лицея отказалась пускать в заведение учеников, пришедших на уроки в шортах. Она аргументировала свое решение тем, что такая одежда нарушает школьный дресскод. Эта ситуация вызвала возмущение родителей и широкую дискуссию в социальных сетях и СМИ.