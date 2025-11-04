Во время пластической операции в Киеве умерла пациентка: что произошло

Операционная / © Киевская городская прокуратура

В Киеве 28-летняя женщина скончалась прямо во время пластической операции. Прокуратура объявила подозрение 50-летнему хирургу одной из частных клиник из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Пациентка обратилась в клинику в тот же день, когда ей провели операцию по имплантации ягодиц. Во время вмешательства у нее внезапно упало давление, а затем остановилось сердце. Несмотря на попытки реанимации, спасти женщину не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что при операции был использован раствор Кляйна с заменой лидокаина на лонгокаин в чрезмерной дозе. Именно это, вместе с другими нарушениями протоколов, повлекло смерть пациентки.

Хирург, которому поставлено подозрение / © Киевская городская прокуратура

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Ему грозит до пяти лет лишения права заниматься медицинской практикой или до двух лет лишения свободы.

