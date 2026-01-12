Во время отключений света в Киеве массово закрываются супермаркеты— соцсети

© Telegram/Алексей Гончаренко

Реклама

В Сети киевляне жалуются на закрытие крупных сетевых супермаркетов из-за продолжительных отключений света.

«Мы все сейчас в непростой ситуации из-за перебоев с электроснабжением. Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и находиться рядом с вами. Из-за отключения не все магазины могут работать в обычном режиме и просим вас заранее проверять актуальный график работы», — сообщила сеть супермаркетов NOVUS.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал фото закрытых супермаркетов этой сети.

Реклама

© Алексей Гончарук/Facebook

«Вот так сейчас выглядят некоторые супермаркеты в Киеве. Из-за слишком длинных отключений генераторы не справляются, выходят из строя и остаются без горючего», — подписал он эти фото.

В то же время популярная сеть супермаркетов «АТБ» опровергает информацию о массовых прекращениях работы в Киеве. В компании уверяют, что речь идет о единичных и временных случаях.

«По состоянию на сегодняшний день все магазины торговой сети „АТБ“ в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании снабжены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже при перебоях с электроснабжением. В редких случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей», — заверили в пресс-службе компании.

Прессслужба сети магазинов «Аврора» в комментарии «24 Канала» заверила, что магазины сети работают в штатном режиме, и что информация, которая распространяется в соцсетях о массовом закрытии, не соответствует действительности.

Реклама

Ранее сообщалось, что без тепла в Киеве остаются еще около 800 домов.