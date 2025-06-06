Во время массированной атаки на Киев погибли трое спасателей: что о них известно (фото)

В Киеве погибли спасатели / © Игорь Клименко

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Российская атака на Киев в ночь на 6 июня унесла жизни трех спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и обнародовала имена и фотографии погибших героев.

«Киев, 6 июня 2025 года. В этот день большая семья ГСЧС понесла невосполнимую потерю.

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Павел Езгор

Даниил Скадин

Андрей Ременный

Погибшие спасатели

«Россияне забрали жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда — в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей… И больше не вернулись… У каждого из них были любимые дела, желания, планы на жизнь. Но враг решил по-другому», — говорится в сообщении.

Погибшие спасатели

Погибшие спасатели

Погибшие спасатели

В пресс-службе отметили, что 6 июня 2025 стало черным днем для всей Украины и для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в частности.

«Сегодня мы в трауре. Большая семья ГСЧС скорбит. Это не просто урон. Это раны, которые будут болеть долго. Это еще не высохшие слезы. Это пустота, которую уже не заполнить. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших. Мы вместе с вами в этом горе. Почитаем и помним каждого. Эта боль — в сердце каждого из нас», — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве в результате массированного обстрела повреждены колеи и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница»-«Левобережная» красной ветви. Поезда будут двигаться только между станциями «Академгородок» — «Арсенальная».

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