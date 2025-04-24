Во время атаки на Киев погибли брат с сестрой: детали от Зеленского

Разрушение в Киеве после атаки в ночь на 24 апреля / © ГСЧС Украины

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Из-за росийской атаки на Киев в ночь на 24 апреля погибли родные брат с сестрой в возрасте 21 и 19 лет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по итогам переговоров.

«Сегодня утром наша страна прошла через новую российскую атаку, очень масштабную. Более 200 воздушных целей — это ракеты, в том числе баллистические и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, есть потери в нашей столице, других городах», — рассказал глава государства.

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Он акцентировал, что из-за вражеской атаки в разных регионах Украины в общей сложности получили ранения более 80 человек.

«В Киеве среди погибших родные брат и сестра: мальчику 21 год, девочке — 19 лет. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких людей. Сейчас еще продолжаются спасательные операции», — сказал Зеленский.

Напомним, РФ атаковала Киев разными типами ракет и дронами. В городе разрушен жилой дом и другие объекты. Погибли 8 человек, еще более 70 человек пострадали. Среди жертв есть дети.