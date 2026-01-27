Вместо морозов новая опасность: прогноз погоды на 28 января в Киеве

Киев / © Associated Press

В среду, 28 января, в Киеве морозы станут меньше. Впрочем, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На протяжении дня в Киеве будет облачно. Возможны небольшие осадки — преимущественно дождь. Ветер южный, 5-10 м/с.

В столице объявлен I уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают о тумане, видимость будет составлять 200-500 м. Кроме того, ожидается гололед, а на дорогах — гололедица.

В Киеве ночью температура воздуха будет 3-5° мороза. Днем — около 0°. В Киевской области ночью столбики термометра покажут -1-6°, а днем — от -2° до +3°.

Напомним, метеорологиня Наталья Голеня сообщила, что потепление, которое есть сейчас, будет не продолжительным. Украину покроет новая волна холода. В некоторых регионах ожидается до 20 градусов мороза.