Новогодний Киев

Киев — единственная столица на земле, где Новый год приходит в тишине. Пока мир отмечает фейерверками, украинцам приходится слушать дроны.

Об этом заявил британский журналист Кеолан Робертсон в Instagram.

Журналист встретил 2026 один в центре украинской столицы. Медийщик, работающий в Украине с 2022 года, записал обращение с Крещатика. Кеолан Робертсон продемонстрировал иностранной аудитории, что пока граждане других стран веселятся, запускают фейерверки, на улицах украинских городов никого.

«Когда ваш город засияет ночью, помните, что Украина должна оставаться в темноте, и что это не нормально и никогда не должно стать нормой… Эта страна светлая в своих людях, в своей жизни, в своем способе делать дела. И однажды эти улицы снова будут громкими, и не от сирен, а от музыки, смеха и радости», — отметил Робертсон.

Журналист подчеркнул, что виновник этого только один и никогда не стоит забывать об этом.

«Где бы вы сейчас ни были в мире — или с семьей у камина, листаете TikTok в постели, или на вечеринке, на которую сожалеете, что ушли, — вспомните Украину и то, что это единственная столица в мире, которая сейчас так выглядит. И самое главное — помните, кто это вызвал», — резюмировал медийщик.

Напомним, в Киеве поздно вечером, 31 декабря, перед самым Новым годом объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. На правом берегу раздался мощный взрыв.