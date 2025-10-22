Власти призвали киевлян не распространять фото и видео работы ПВО и последствий ударов

ПВО / © ТСН.ua

В официальном обращении в социальных сетях начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил опасность распространения материалов, которые могут помочь противнику корректировать удары. Он призвал киевлян сохранять в соцсетях и мессенджерах любые снимки и видео, связанные с позициями ПВО, работой сил обороны или последствиями атак.

«Прошу всех не распространять фото и видео, связанные с работой ПВО или последствиями вражеских ударов. Это может помогать врагу и подвергать угрозе жизни людей», — говорится в сообщении.

Кроме того, Ткаченко обратился к платформам и авторам, которые ожидают таких материалов ради пересмотров или прибыли, и напомнил о возможных юридических последствиях — по его словам, за публикацию соответствующего контента предусмотрена реальная уголовная ответственность.

"Мы должны быть в одной команде в этой непростой борьбе против российского агрессора", - добавил он, призывая соблюдать информационную гигиену и не создавать риска для гражданских и служб.

Правоохранительные и оборонные структуры также неоднократно отмечали важность информационной тишины во время атак: распространение точных мест ударов, фото техники или действий сил реагирования может облегчить корректировку последующих атак. Гражданам советуют соблюдать официальные сообщения от органов власти и сообщать о подозрительном контенте в соответствующие службы.