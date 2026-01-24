Власти Киева рассказали о последствиях массированной атаки на столицу (обновлено)

Обстрел Киева

Реклама

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 24 января было зафиксировано попадание в нескольких районах столицы.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.

В Деснянском районе

Реклама

Произошло падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе

В результате падения обломков БпЛА возникла

пожар в гаражном кооперативе Также пылал бензовоз на парковке.

В результате падения обломков выбиты окна в

многоквартирный жилой дом.

В Дарницком районе

В результате падения обломков БпЛА возле частного медучреждения повреждены окна в его здании. Без пожара.

В Голосеевском районе

В результате падения обломков БпЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.

В Соломенском районе

Реклама

Обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.

Сейчас известно об 1 погибшем и 4 пострадавших. Троих пострадавших медики госпитализировали.

Мониторинговые каналы сообщают, что основной целью атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.

Реклама

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.