Власти Киева рассказали о последствиях массированной атаки на столицу (обновлено)

В столице в результате ночной атаки России зафиксировали попадание, пожары и повреждение гражданской инфраструктуры в разных районах города.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Обстрел Киева

Обстрел Киева

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 24 января было зафиксировано попадание в нескольких районах столицы.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.

В Деснянском районе

  • Произошло падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе

  • В результате падения обломков БпЛА возникла

  • пожар в гаражном кооперативе Также пылал бензовоз на парковке.

  • В результате падения обломков выбиты окна в

  • многоквартирный жилой дом.

В Дарницком районе

  • В результате падения обломков БпЛА возле частного медучреждения повреждены окна в его здании. Без пожара.

В Голосеевском районе

  • В результате падения обломков БпЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.

В Соломенском районе

  • Обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.

Сейчас известно об 1 погибшем и 4 пострадавших. Троих пострадавших медики госпитализировали.

Мониторинговые каналы сообщают, что основной целью атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.

