Власти Киева рассказали о последствиях массированной атаки на столицу (обновлено)
В столице в результате ночной атаки России зафиксировали попадание, пожары и повреждение гражданской инфраструктуры в разных районах города.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 24 января было зафиксировано попадание в нескольких районах столицы.
Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.
В Деснянском районе
Произошло падение обломков на нежилое здание.
В Днепровском районе
В результате падения обломков БпЛА возникла
пожар в гаражном кооперативе Также пылал бензовоз на парковке.
В результате падения обломков выбиты окна в
многоквартирный жилой дом.
В Дарницком районе
В результате падения обломков БпЛА возле частного медучреждения повреждены окна в его здании. Без пожара.
В Голосеевском районе
В результате падения обломков БпЛА на территорию нежилой застройки возник пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.
В Соломенском районе
Обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.
Сейчас известно об 1 погибшем и 4 пострадавших. Троих пострадавших медики госпитализировали.
Мониторинговые каналы сообщают, что основной целью атаки являлись объекты энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Киеве и области в ночь на 24 января прогремели взрывы во время атаки ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.