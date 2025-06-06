Власти Киева рассказали о последствиях массированного обстрела: много погибших и повреждений

Ракета «Калибр» / © ТАСС

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В результате ночной атаки российских дронов и ракет на Киев погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киевская городская военная администрация уточнила, что обстрел носил комбинированный характер, а повреждения зафиксированы в нескольких районах города:

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Соломенский район:

горел металлический ангар в нежилой зоне (площадь возгорания — около 500 кв. м), спасатели продолжают ликвидацию пожара;

произошел пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома — спасены три человека, возгорание уже ликвидировано.

Дарницкий район:

обломки сбитых воздушных целей упали не менее трех локациях;

повреждены два автомобиля;

информация о пострадавших и пожарах не поступала, данные уточняются.

Голосеевский район:

возгорание на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается тушение;

зафиксировано повреждение учебного заведения;

обломки упали у автозаправочной станции, поврежден автомобиль;

еще один случай падения обломков в нежилой зоне, без возгорания.

Деснянский район:

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найдены обломки сбитого БпЛА на открытой территории — повреждений нет.

Шевченковский район:

зафиксирован пожар в нежилой застройке, информация уточняется.

Днепровский район:

значительно повреждена автозаправочная станция, на месте работают спасатели;

Обломки также падали в других локациях района.

Кроме того, обломки зафиксированы и в Голосеевском районе. Поступила информация о повреждении железнодорожного пути метрополитена между станциями «Дарница» и «Левобережная».

Спасатели и коммунальные службы продолжают работу на местах ударов.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами.

Мы ранее информировали, что во время массированной воздушной атаки РФ в ночь на 6 июня в Луцкой общине несколько раз были слышны звуки взрывов.