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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Власти Киева рассказали о последствиях массированного обстрела: много погибших и повреждений

В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированную атаку по Киеву. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракета «Калибр»

Ракета «Калибр» / © ТАСС

В результате ночной атаки российских дронов и ракет на Киев погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Киевская городская военная администрация уточнила, что обстрел носил комбинированный характер, а повреждения зафиксированы в нескольких районах города:

Соломенский район:

  • горел металлический ангар в нежилой зоне (площадь возгорания — около 500 кв. м), спасатели продолжают ликвидацию пожара;

  • произошел пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома — спасены три человека, возгорание уже ликвидировано.

Дарницкий район:

  • обломки сбитых воздушных целей упали не менее трех локациях;

  • повреждены два автомобиля;

  • информация о пострадавших и пожарах не поступала, данные уточняются.

Голосеевский район:

  • возгорание на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается тушение;

  • зафиксировано повреждение учебного заведения;

  • обломки упали у автозаправочной станции, поврежден автомобиль;

  • еще один случай падения обломков в нежилой зоне, без возгорания.

Деснянский район:

  • найдены обломки сбитого БпЛА на открытой территории — повреждений нет.

Шевченковский район:

  • зафиксирован пожар в нежилой застройке, информация уточняется.

Днепровский район:

  • значительно повреждена автозаправочная станция, на месте работают спасатели;

  • Обломки также падали в других локациях района.

Кроме того, обломки зафиксированы и в Голосеевском районе. Поступила информация о повреждении железнодорожного пути метрополитена между станциями «Дарница» и «Левобережная».

Спасатели и коммунальные службы продолжают работу на местах ударов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами.

Мы ранее информировали, что во время массированной воздушной атаки РФ в ночь на 6 июня в Луцкой общине несколько раз были слышны звуки взрывов.

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