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- Киев
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Власти Киева рассказали о последствиях массированного обстрела: много погибших и повреждений
В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированную атаку по Киеву. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.
В результате ночной атаки российских дронов и ракет на Киев погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Киевская городская военная администрация уточнила, что обстрел носил комбинированный характер, а повреждения зафиксированы в нескольких районах города:
Соломенский район:
горел металлический ангар в нежилой зоне (площадь возгорания — около 500 кв. м), спасатели продолжают ликвидацию пожара;
произошел пожар на 11 этаже 16-этажного жилого дома — спасены три человека, возгорание уже ликвидировано.
Дарницкий район:
обломки сбитых воздушных целей упали не менее трех локациях;
повреждены два автомобиля;
информация о пострадавших и пожарах не поступала, данные уточняются.
Голосеевский район:
возгорание на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается тушение;
зафиксировано повреждение учебного заведения;
обломки упали у автозаправочной станции, поврежден автомобиль;
еще один случай падения обломков в нежилой зоне, без возгорания.
Деснянский район:
найдены обломки сбитого БпЛА на открытой территории — повреждений нет.
Шевченковский район:
зафиксирован пожар в нежилой застройке, информация уточняется.
Днепровский район:
значительно повреждена автозаправочная станция, на месте работают спасатели;
Обломки также падали в других локациях района.
Кроме того, обломки зафиксированы и в Голосеевском районе. Поступила информация о повреждении железнодорожного пути метрополитена между станциями «Дарница» и «Левобережная».
Спасатели и коммунальные службы продолжают работу на местах ударов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами.
Мы ранее информировали, что во время массированной воздушной атаки РФ в ночь на 6 июня в Луцкой общине несколько раз были слышны звуки взрывов.