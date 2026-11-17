Киев накрывает опасный туман / © Pixabay

Реклама

В Киеве в ближайшие часы ожидается туман , который будет держаться до конца ночи и утром 18 ноября. Видимость будет составлять 200-500 метров, что может создать опасные условия для водителей и пешеходов.

Об этом предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

В Киеве объявили желтый уровень опасности

Из-за тумана в столице объявили I уровень опасности — желтый. По данным синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Реклама

Водителям следует быть особенно внимательными, снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует переходить дорогу только в определенных местах и учитывать, что из-за плохой видимости водителям сложнее вовремя заметить людей на проезжей части.

Погода в Украине — последние новости

В ближайшие дни погоду в Украине будут определять атлантические циклоны и влажные воздушные массы из Европы и Средиземноморья. Они принесут дожди, местами значительные, а иногда и слабые грозы. В то же время температура будет выше климатической нормы. Такой циклонический характер погоды будет сохраняться в течение большей части недели.

Несмотря на необычно высокие температуры, ноябрьская погода не будет комфортной . Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о дождях, туманах и мокром снеге, особенно в северных и западных регионах. Видимость в тумане может снижаться до 200 метров, а усиленный ветер и высокая влажность будут создавать ощущение большей прохлады. В отдельные дни столбики термометров будут показывать до +14 градусов, однако уже к выходным температура начнет снижаться.

В конце недели на смену нетипичному теплу может прийти арктический воздух . Прогностические модели указывают на вероятное ощутимое похолодание 21–22 ноября. К этому времени в Украине будет преобладать влажная погода с дождями, облачностью и локальными туманами, а усиленный ветер будет придавать ощущение холода. Следовательно, после нескольких дней температурных показателей, характерных скорее для октября, страна может столкнуться с резким изменением погоды из-за приближающегося арктического холода.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров