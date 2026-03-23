Весна берется за дело: на Киевщину идет долгожданное потепление до +19°C

Потепление

После затяжных холодов жители Киева и области наконец-то могут готовить более легкую одежду. По даным отдела метеорологических прогнозов, с 24 по 28 марта регион ожидает настоящий температурный прорыв и стабильная сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Когда ждать пика тепла

Потепление будет постепенным, но уверенным. Синоптики советуют подождать только первые двое суток (24-25 марта), когда по области ночью еще может подмораживать. В дальнейшем 26-28 марта минимальная температура ночью планирует переместиться в пределы небольших «плюсов»: 2-7° тепла.

«Днем рассчитываем на еще более ощутимое теплое весеннее дыхание: от 11-16° тепла 24-25 марта до +14-19°C 26-28 марта», — отметили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве погода также продемонстрирует оптимистическое настроение. Температурные показатели ночью будут плавно расти от +1 до +6°C, а днем киевляне смогут наслаждаться комфортными +13…+16°C.

Специалисты отмечают, что для конца марта характерен большой суточный ход температуры, что значительно зависит от облачности. Это значит, что разница между ночной прохладой и дневным теплом будет существенной, поэтому следует одеваться многослойно.

Зонты не понадобятся

Благодаря полю высокого давления в течение всего периода осадков не предполагается. Солнечная и сухая погода будет способствовать весеннему настроению и прогулкам на открытом воздухе.

«Держимся! Пусть весна придает оптимизм!» — отметили в отделе метеорологических прогнозов.

График прогноза погоды 23-28 марта. / © Укргидрометцентр

Ранее мы писали о том, что в Киеве с 24 марта официально завершают отопительный сезон. Соответствующее решение приняли городские власти, учитывая потепление и необходимость экономии энергоресурсов.