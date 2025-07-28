"Весь подъезд в крови": житель Киева рассказал о пережитой атаке

Поврежденная из-за атаки на Киев многоэтажка

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Из-за российской атаки на Киев в ночь на 28 июля в многоэтажке Дарницкого района был ранен мужчина. Соседи взялись спасать пострадавшего до приезда «скорой» и описали пережитую атаку.

Об этом один из жителей столичной многоэтажки рассказал телеканалу «Киев24».

По словам мужчины, его соседу обломком повредило вены и открылось сильное кровотечение.

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«Было слышно сначала звук „Шахеда“, потом, ну очевидно, сбивание его. И после этого я услышал как минуты через две сосед постучал мне в дверь. Мы с женой открыли, увидели, что у него сильное кровотечение, весь подъезд в крови, потому что ему стеклом или чем-то перебило вены. Поэтому быстро надо было затянуть ремнем руку: у него из руки вытекло много крови. Вышла соседка, у нее был турникет, поэтому турникетом перетянули руку. Жена была с ним до приезда «скорой», — рассказал киевлянин.

Из-за аварийного отключения лифтов жильцы вместе с полицейскими вынесли пострадавшего по лестнице к карете скорой медицинской помощи.

«Надеюсь, что с ним будет все хорошо, он сейчас в больнице», — добавил сосед раненого.

Напомним, в ночь на 28 июля российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Под ударом оказался и Киев: в Дарницком районе из-за атаки дроном выбило окно в многоэтажке.

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По данным прокуратуры, из-за вражеской атаки на Киев пострадали пять человек, среди них — двухлетняя девочка.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОБИТА ВЫСОТКА и РАНЕНЫ ЛЮДИ! НАЖИВО С ЭПИЦЕНТРА УДАРА ПО КИЕВУ!