Весь Киев переходит на экстренные отключения света

Отключение света

Энергетики обновили информацию об ограничениях в Киеве. В городе используются экстренные отключения.

Об этом сообщил глава YASNO Сергей Коваленко.

«Весь Киев идет в экстрене. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки», — отметил он.

Информацию будут обновлять.

Как мы писали, россияне 12 января атаковали Киев бесплотниками. Из-за обстрела в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Вспыхнул пожар в нежилом здании, его локализовали.

Напомним, из-за обстрела Киева возгорание фиксировали в Днепровском и Печерском районах. В последнем — пожар в жилом доме. По другому адресу на Печерске горят автомобили во дворе жилой застройки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.