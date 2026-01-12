- Дата публикации
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
Ситуация с электроснабжением в Киеве после ударов РФ остается сложной.
Энергетики обновили информацию об ограничениях в Киеве. В городе используются экстренные отключения.
Об этом сообщил глава YASNO Сергей Коваленко.
«Весь Киев идет в экстрене. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки», — отметил он.
Информацию будут обновлять.
Как мы писали, россияне 12 января атаковали Киев бесплотниками. Из-за обстрела в Соломенском районе зафиксировано падение обломков. Вспыхнул пожар в нежилом здании, его локализовали.
Напомним, из-за обстрела Киева возгорание фиксировали в Днепровском и Печерском районах. В последнем — пожар в жилом доме. По другому адресу на Печерске горят автомобили во дворе жилой застройки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.