Поврежденная девятиэтажка в Соломенском районе после атаки на Киев

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В Киеве пани Лилия ищет своих родных, которые были в разрушенном доме в Соломенском районе столицы. С ночи они не выходят на связь, но женщина надеется на лучшее.

Об этом Лилия рассказала журналистке «Київ24».

Женщина надеется, что ее близкие все-таки выжили. По ее словам, во время ночной атаки по Киеву родные вернулись в квартиру из укрытия, когда вроде бы уже все стихло, но через несколько минут произошел взрыв.

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«Через минут 15, когда все стихло и будто бы не летели дроны, все затихло, они вернулись из укрытия и через пару минут произошел взрыв«, — сказала Лилия.

«Я даже не могу сказать, что я что-то чувствую. Мне кажется, что я не чувствую ничего. Знаете, вот бывает внутри все пусто, все выгорело и ты не знаешь даже, на земле ли ты, и ты не чувствуешь ничего. Надеемся, что достанут (родных из-под завалов), но…» — поделилась переживаниями женщина.

Напомним, во время атаки на Киев в ночь на 17 июня российские захватчики нанесли прямой удар баллистической ракетой по девятиэтажному жилому дому в Киеве. Враг разрушил там целый подъезд. Также в этом районе была повреждена жилая пятиэтажка. В целом последствия атаки на столицу были зафиксированы в 27 локациях.

Для атаки на Киев российская армия применила 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

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Сейчас в столице известно о 14 погибших и 99 пострадавших в результате ночной атаки.