"Вечерка несгибаемости": как в одном из дворов Киева переживают блекаут

В одно из домов Киева жители вышли на улицу, чтобы поддержать и согреть друг друга. Они устроили так называемую «вечерку несгибаемости» — с глинтвейном, песнями и костром.

Блэкаут

Киевляне продолжают демонстрировать силу духа, несмотря на постоянные обстрелы и блекаут. Так, в одном из дворов столицы устроили импровизированную «вечерку несокрушимости». На нем они объединяются, чтобы согреться и помочь друг другу пережить сложные времена.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

Людям предлагают горячие напитки и блюда, живую музыку и костер, чтобы согреться телом и душой.

«Это в первый раз. Я просто лежала дома, смотрела TikTok. Думаю, что мы хуже? Написала в группу в Telegram, люди начали приобщаться», — рассказала организатор.

Таким образом киевляне пытаются «выдохнуть» вместе, ведь жизнь в столице сегодня тяжелая. Впрочем, люди — не сломались и не сдались. Враг может оставить Киев без света, но не без сил.

Напомним, вечером 24 января в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога.

«Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области. Скоростная цель на севере Черниговской области, курсом на Киевщину. Скоростная цель восточнее Чернигова, курс юго-западный», — информировали в ПС.

