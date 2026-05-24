Варварский удар по объектам культуры в Киеве: пострадали Житний Рынок, книжный магазин и галерея

В результате удара российской террористической армии в ночь на 24 мая в Киеве повреждены книжный магазин «Є», галерея Hinaus, Украинский дом и здание Житнего рынка, которое недавно было внесено в перечень объектов культурного наследия.

Об этом сообщают в соцсетях.

В здании Житнего рынка, которое в прошлом году внесли в перечень объектов культурного наследия, в результате российского удара выбило окна.

в 2025 году Житний рынок отпраздновал свое 45-летие.

Взрывной волной повреждены окна фасада и входной группы здания Украинского дома.

О повреждениях в результате российской атаки сообщила галерея Hinaus. Взрывной волной в помещении выбиты окна.

Во время атаки РФ также выбиты окна в помещении книжного магазина «Є» на Спасской.

Повреждения получили помещения Института литературы имени Тараса Шевченко, который в этом году отмечает свое столетие.

Из-за российских ударов повреждены библиотека, книгохранилища и большинство отделов института, отметили в учебном заведении.

«Непростое материальное положение старейшего литературоведческого учреждения страны еще больше осложнилось. По понятным причинам каталоги Центра рукописей временно недоступны для читателей», — говорится в сообщении

Повреждения получил также главный офис «Укрпочты» на Майдане Независимости, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский. Здесь повреждены двери и выбиты окна.

Напомним, в ночь на 24 трвавня Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения.

В результате массированной ракетной атаки в центре Киева были повреждены гостиницы «Украина» и «Днепр».

Пострадало также здание правительства Украины — взрывной волной там выбило окна.

