В заснеженных чащах возле Чернобыля сняли их "хозяев" (фото)

Заснеженный Чернобыльский заповедник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сняли на фото лося и оленя в заснеженном лесу. Для этих животных зима — не испытание, а привычный и неотъемлемый этап жизни.

Об этом сообщили на Facebook-странице заповедника.

«Зима окутывает лес тишиной. Снег приглушает шаги, деревья замирают, будто прислушиваются к дыханию природы. И именно в этой тишине появляются они — величественные и спокойные, настоящие хозяева заснеженных чащоб», — говорится в заметке.

Между заснеженных сугробов и ледяного дыхания зимы лоси и олени шаг за шагом двигаются дальше: добывают пищу, пробираются сквозь снег и держат баланс между бдительностью и выносливостью. Для них холодное время года — не вызов, а естественная часть повседневного существования.

Олень в Чернобыльском заповеднике

Лось в Чернобыльском заповеднике

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали, как зимуют лошади Пржевальского. Они прекрасно переносят снежную зиму и морозы. Секрет выносливости этих лошадей кроется в монгольском происхождении: предки диких скакунов выживали в суровых полупустынях, поэтому украинское Полесье с большим количеством корма в лесах и на полях является для них идеальной средой.