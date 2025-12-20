- Дата публикации
В вагоне метро Киева произошла массовая драка: что известно
В столичном метро пассажиры стали свидетелями потасовки в вагоне поезда, во время которой был применен газовый баллончик.
В Киеве произошла потасовка в метро. Конфликт возник между пассажирами в вагоне на станции Тараса Шевченко.
Об этом информирует корреспондент ТСН.ua.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть двух мужчин, стоящих на перроне и ругающихся с кем-то в середине вагона.
Один из мужчин вел себя слишком агрессивно и постоянно бросается в дверной проем и бьет кулаками по стенке вагона.
Муж ругается с оппонентом и кричит ему: «Давай, выходи!».
Заметно, как пассажиры кашляют и покидают вагон из другой двери. Кто-то из участников конфликта использовал газовый баллончик и задул вагон.
Как выяснилось позже, конфликт произошел в вагоне поезда, когда он еще двигался в тоннеле. Между компаниями пассажиров возникла потасовка. Кто-то из молодых людей использовал газовый баллончик. В этот момент в вагоне находилось много пассажиров.
В полиции Киевского метрополитена ТСН.ua рассказали, что событие должным образом зарегистрировано.
«В настоящее время проводится отработка по установке участников потасовки, которая произошла в вагоне метро. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался», — отмечают полиции.
