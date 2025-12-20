В вагоне метро Киева произошла массовая драка: что известно

Драка в метро Киева

В Киеве произошла потасовка в метро. Конфликт возник между пассажирами в вагоне на станции Тараса Шевченко.

Об этом информирует корреспондент ТСН.ua.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть двух мужчин, стоящих на перроне и ругающихся с кем-то в середине вагона.

Один из мужчин вел себя слишком агрессивно и постоянно бросается в дверной проем и бьет кулаками по стенке вагона.

Муж ругается с оппонентом и кричит ему: «Давай, выходи!».

Заметно, как пассажиры кашляют и покидают вагон из другой двери. Кто-то из участников конфликта использовал газовый баллончик и задул вагон.

Как выяснилось позже, конфликт произошел в вагоне поезда, когда он еще двигался в тоннеле. Между компаниями пассажиров возникла потасовка. Кто-то из молодых людей использовал газовый баллончик. В этот момент в вагоне находилось много пассажиров.

В полиции Киевского метрополитена ТСН.ua рассказали, что событие должным образом зарегистрировано.

«В настоящее время проводится отработка по установке участников потасовки, которая произошла в вагоне метро. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался», — отмечают полиции.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева ссора между школьниками переросла в физическое насилие, которое вовремя остановил преподаватель.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время конфликта женщина нанесла 44-летнему мужчине ножевое ранение в живот, от которого он скончался на месте происшествия.