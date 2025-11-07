В Украине задержан "полицейский", который записывал провокационные видео под российскую музыку

Нарушителю грозит штраф

В Киеве задержали 20-летнего блоггера, который одевал полицейскую форму и под российские песни записывал провокационные видео.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева.

Как отмечается, на одном из видео в соцсетях парень, одетый в полицейскую форму, исполнял русские песни с ненормативной лексикой.

Правоохранители установили его личность — это 20-летний житель Киева. Свое поведение он объяснил «хайпом с целью увеличить количество подписчиков».

«Полицейские составили в отношении молодого человека административный протокол по статье 184-3 КУоАП — незаконное использование лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. Нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен», — сообщили в полиции.

