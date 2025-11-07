ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

В Украине задержан "полицейский", который записывал провокационные видео под российскую музыку

Парень заявил, что записывал провокационные видео, чтобы увеличить количество подписчиков.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Украине задержан "полицейский", который записывал провокационные видео под российскую музыку

Нарушителю грозит штраф

В Киеве задержали 20-летнего блоггера, который одевал полицейскую форму и под российские песни записывал провокационные видео.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева.

Как отмечается, на одном из видео в соцсетях парень, одетый в полицейскую форму, исполнял русские песни с ненормативной лексикой.

Правоохранители установили его личность — это 20-летний житель Киева. Свое поведение он объяснил «хайпом с целью увеличить количество подписчиков».

«Полицейские составили в отношении молодого человека административный протокол по статье 184-3 КУоАП — незаконное использование лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. Нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен», — сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве полицейский прихватил с работы сотни тысяч долларов и скрылся.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie