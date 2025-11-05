В Украине распространяется вирус Коксаки: врачи предупреждают, кого он поражает чаще всего

Врач / © Pixabay

В Украине растет беспокойство из-за распространения вируса Коксаки – чрезвычайно контагической инфекции, которая относится к группе энтеровирусов.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила заместитель генерального директора ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики Минздрава» Наталья Гунченко.

«Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов. К этой группе относятся также и вирусы, и полиомилита, за которым мы проводим наблюдение, и так далее. Но это очень контагиозный вирус. То есть он в большинстве своем поражает детей, потому что иммунная система, дети у нас находятся и в бомбоубежищах», — отметила заместитель.

Чаще всего передается — воздушно-капельный путь. Возможен также фекально-оральный путь (через немытые руки и несоблюдение правил гигиены). Большинство случаев имеют легкие симптомы. Однако Наталья Гунченко подчеркнула, что возможны и очень тяжелые формы болезни.

Важным признаком Коксаки является характерная триада симптомов: сыпь на руках, на ногах и в полости рта (на языке). Эксперт призвала родителей соблюдать правила гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

Напомним, в Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки среди детей — по состоянию на данный момент недуг подтвержден в 13 случаях.

Вирус Коксаки — это «родственник» известных энтеровирусов, тех, которые вызывают полиомиелит или гепатит А. Его любимая среда — желудочно-кишечный тракт, но последствия он оставляет далеко за его пределами.

Передается этот вирус очень легко — через грязные руки, предметы, зараженные поверхности или капельки слюны во время кашля и чихания. И так, на дверных ручках и игрушках он может жить несколько дней.

