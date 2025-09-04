- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 490
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине объявлена воздушная тревога: что известно (карта)
Во время воздушной тревоги было громко в Чернигове.
Днем 4 сентября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В целом покраснела половина страны.
Об этом стало известно с карты тревог и сообщения воздушных сил.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили военные.
Напомним, ранее ПС предупреждали о российском разведывательном БПЛА на севере Черниговщины. Были привлечены средства для их ущерба. Военные отмечали, что "данные беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения".
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Как сообщалось, в ходе этой тревоги в Чернигове произошли взрывы. Местные власти заявили о "прилете". Было зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия города, вблизи одного из блокпостов.