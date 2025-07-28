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- Киев
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В центре Киева возле народного мемориала на Майдане автомобиль вылетел на тротуар: последствия, фото
Водителя с открытым переломом ноги врачи госпитализировали, предварительно, он был трезв
В Киеве в понедельник, 28 июля, около 7:00 утра на улице Крещатик произошло ДТП: автомобиль Volkswagen вылетел за пределы проезжей части и врезался в подземный переход. Пострадал водитель.
Об этом сообщили в ГУНП в г. Киеве.
Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.
«43-летний водитель с телесными повреждениями в виде открытого перелома ноги врачи госпитализировали. Предварительно он был трезв», — говорится в сообщении.
Механизм и происшествия ДТП устанавливаются.
Напомним, возле села Бузова Киевской области на автодороге Киев-Чоп легковой автомобиль попал в ужасное ДТП. Водителей въехал в отбойник на обочине, в результате чего автомобиль пронзил насквозь.