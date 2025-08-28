- Дата публикации
В центре Киева произошло попадание в торговый центр: фото, видео
Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных построек в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах.
В центре Киева произошло попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных построек в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. — Это нежилые здания и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы», — отметил мэр.
Кличко уточнил, что в Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами.
Напомним, в ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.
В столице количество пострадавших возросло до 48 человек.
Известно также о 12 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.