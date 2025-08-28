ТСН в социальных сетях

Киев
3405
1 мин

В центре Киева произошло попадание в торговый центр: фото, видео

Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных построек в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах.

Светлана Несчетная
В центре Киева — попадание в торговый центр

В центре Киева — попадание в торговый центр / © Виталий Кличко/Тelegram

В центре Киева произошло попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных построек в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. — Это нежилые здания и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы», — отметил мэр.

Кличко уточнил, что в Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами.

В центре Киева — попадание в торговый центр / © Виталий Кличко/Тelegram

В центре Киева — попадание в торговый центр / © Виталий Кличко/Тelegram

В центре Киева — попадание в торговый центр / © Виталий Кличко/Тelegram

В центре Киева — попадание в торговый центр / © Виталий Кличко/Тelegram

Напомним, в ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.

В столице количество пострадавших возросло до 48 человек.

Известно также о 12 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.

3405
