В центре Киева появилось огромное черное облако: что это такое

Фото: Мой Киев

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На Софийской площади в Киеве появилось огромное черное облако. Объемную конструкцию, состоящую из десятков черных туч, трудно не заметить под стенами древней Софии Киевской.

Именно это «черное облако» будет представлять Украину на популярном фестивале независимого искусства Burning Man в США.

«По замыслу авторов инсталляции — это предупреждение об угрозах, которых на самом деле у людей очень много и в личной, и в общественной жизни. Люди склонны их игнорировать и делать вид, что их нет. А вот это облако, оно огромное и оно нам напоминает о том, что эти угрозы никуда не исчезают. Автор инсталляции — художник Алексей Сай», — рассказали ТСН.ua представители от команды организаторов инсталляции.

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Черное облако сделано из ткани, которое называется оксфорд. Вес фигуры — семь тонн. Размер облачка 30 на 15 метров высотой, а его ширина составляет 17 метров.

«К облаку добавляется музыкальное сопровождение. Оно сделано из звуков войны в Украине. Единственное, что для Киева сделали облачко более спокойным, грозовым с молниями, убрали взрывы ракет и выстрелов, а в оригинальной версии в США оно будет со взрывами ракет, дронов и вообще со звуками войны, которые собирает и записывает Денис Барабан из Запорожья», — уточнили организаторы.

По словам собеседника, черное облако будет на Софийской площади в течение воскресенья, а также его еще можно будет здесь увидеть и в понедельник с утра, но уже без звукового сопровождения.

Напомним, американская художница Барбара Крюгер создала масштабную инсталляцию на поезде «Укрзализныци».

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