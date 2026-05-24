В центре Киева обломки дрона упали на территорию школы: вспыхнул пожар

В Шевченковском районе Киева в результате падения обломков российского БПЛА произошел пожар на территории школы. Также возгорание из-за останков дрона зафиксировали в Голосеевском районе столицы.

Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая Россия снова атаковала Киев ударными беспилотниками. В Шевченковском районе столицы, в центре города, обломки дрона упали на территорию школы, из-за чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко .

По словам Кличко, в Голосеевском районе также зафиксировали возгорание обломков БпЛА на открытой территории. Впоследствии Ткаченко уточнил, что недалеко от СТО горят останки беспилотника.

На места падения обломков следуют экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что вся Украина под ракетной угрозой: РФ подняла в небо МиГ-31К

