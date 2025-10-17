В центре Киева гражданские люди с оружием задержали пассажира авто: видео

Задержание в Киеве / © скриншот с видео

Реклама

В пятницу, 17 октября, на улице Саксаганского в Киеве неизвестные люди в штатском остановили автомобиль и, угрожая оружием, задержали мужчину.

Видео этого инцидента публикуют столичные Telegram-каналы.

Как видно на опубликованных кадрах, в руках одного из мужчин, остановивших автомобиль — предмет, похожий на пистолет, который он наводит в сторону водителя.

Реклама

Дверца машины открыта со стороны пассажирского сиденья. Мужчину, который, вероятно, был пассажиром, положили лицом к асфальту, надевая на руки наручники.

Возле машины — еще два человека в штатском, которые заглядывали на заднее сиденье автомобиля.

В полиции корреспонденту ТСН.ua сообщили, что пока не имеют информации по этому случаю. Сообщение об этом инциденте проверяют.

Напомним, в Киеве 23-летний пьяный молодой человек разбил двери автобуса и напал на пассажиров. Событие произошло в Днепровском районе столицы.

Реклама