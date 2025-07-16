В центре Киева двое мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку: как их наказали

Злоумышленники задержаны / © facebook.com/MVS.LVIV

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В Киеве двух мужчин приговорили к 9 годам заключения за изнасилование и ограбление несовершеннолетней девушки. Преступление произошло в недострое на Печерске.

Об этом сообщает Печерская окружная прокуратура

Ювенальные прокуроры доказали в суде, что 41-летний и 29-летний мужчины применили угрозы и насилие в отношении 15-летней девушки, совершив действия сексуального характера. После этого злоумышленники отобрали у потерпевшей телефон «iPhone 12» и перевели через мобильное приложение 1000 гривен с ее счета на карту одного из них. После преступления нападавшие скрылись.

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Известно, что один из осужденных ранее пять раз привлекался к ответственности за кражи, а его сообщник отбывал наказание за разбои и тяжкие телесные повреждения. Обвиняемые находятся под стражей.

Мужчин осудили за изнасилование и ограбление, совершенные повторно группой лиц в военное время (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины). Каждому назначили 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что В Каменском мужчина вошел в квартиру за двумя малолетними детьми, представившись врачом. Увидев, что взрослых нет, изолировал 7-летнего мальчика и совершил насилие над 8-летней девочкой