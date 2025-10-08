В Святошинском районе Киева произошел взрыв: есть погибший и раненый

Взрыв

Вечером 8 октября в Святошинском районе столицы прогремел взрыв в многоэтажке, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Telegram

«Сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 18:30. По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал», — говорится в сообщении.

сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка полиции, взрывотехники и спасатели. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и причины взрыва.

