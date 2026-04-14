Как следует из материалов дела, на прошлой неделе ответчик подал отзыв на исковое заявление. В документе представители ОО «Экопарк Осокорки» отметили , что организация не является владельцем или администратором страницы Ecopark Osokorky в социальной сети Facebook, а также не осуществляет ее ведение и не контролирует размещенный на ней контент.

Кроме того, в отзыве указано, что название указанной страницы созвучно с наименованием общественной организации, однако это не свидетельствует о ее принадлежности к ОО.

Речь идет, в частности, о странице, на которой ранее публиковались материалы, ставшие предметом судебного разбирательства. Одно из таких сообщений можно просмотреть по ссылке:

Иск, поданный ООО «Столица Групп», касается распространения информации, которую истец считает недостоверной и влияющей на его деловую репутацию, а также на процессы, связанные с реализацией жилищных проектов, в частности объектов «Аркада».

В настоящее время суд продолжает рассмотрение дела. Решение в ней может определить подходы к оценке ответственности за распространение информации в социальных сетях, в частности, если страницы не имеют официально подтвержденной связи с организациями.