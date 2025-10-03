ТСН в социальных сетях

307
1 мин

В столичном заведении планировали слушать российскую музыку: власти Киева отреагировали

Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Микрофон

Микрофон / © Pexels

Киевская городская военная администрация получила информацию, что определенные «музыканты» сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планировали читать свой русскоязычный рэп.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Чиновник пообещал, что концерта не будет.

«Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. «Концерта» не будет. «Русский рэп» в столице Украины никто не будет толерировать», — подчеркнул Ткаченко.

Анонс скандального выступления

Анонс скандального выступления

Напомним, ранее актриса Ирма Витовская жестко разнесла украинцев, которые слушают российскую музыку. По ее словам, «это безобразие и пренебрежение».

307
