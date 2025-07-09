В столичном Гидропарке задержали извращенца, развращавшего детей

Задержанный злоумышленник / © Полиция Киева

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В Киеве, в Гидропарке, где отдыхают сотни киевлян с детьми, задержан извращенец, совершавший развратные действия.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию обратились граждане и сообщили о том, что на территории пляжа находится голый мужчина, который в присутствии детей «совершает действия сексуального характера». Что именно он делал, не уточняется, но вероятно речь идет о похотливом эксгибиционисте или любителе удовлетворять себя на людях.

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Полицейские прибыли на место происшествия и задержали нарушителя. Им оказался 60-летний местный житель. Извращенцу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса — развращение несовершеннолетних.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Однако сначала было решено установить психическое состояние подозреваемого и провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области молодой человек изнасиловал 6-летнюю двоюродную сестру.