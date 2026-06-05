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- Киев
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В смертельном ДТП в Киеве погибли полицейские
Жертвами аварии стали старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко.
В смертельном дорожно-транспортном происшествии в Соломенском районе Киева погибли двое работников Соломенского управления полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщила полиция Киева.
Жертвами аварии стали старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко. Кроме них, в результате ДТП погибли 47-летняя женщина и 12-летний мальчик.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону. Сейчас он находится в реанимации. Еще трое пострадавших — двое мужчин и женщина — госпитализированы с травмами.
Дмитрий Бондарчук
Старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук родился 4 июля 2002 года в Боярке Киевской области.
После окончания Национальной академии внутренних дел начал службу в полиции. Работал в подразделении полиции метрополитена, впоследствии стал старшим участковым офицером полиции Соломенского управления.
Коллеги характеризовали его как ответственного, решительного и профессионального правоохранителя.
Денис Будченко
Лейтенант полиции Денис Будченко родился 19 марта 2005 года в Ровенской области.
После завершения обучения в Национальной академии внутренних дел начал службу участковым офицером полиции в Соломенском управлении полиции Киева.
Несмотря на молодой возраст, получил репутацию добросовестного, принципиального и преданного своему делу полицейского.
В Национальной полиции выразили соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших правоохранителей, а также близким гражданских жертв трагедии.
Напомним, в Киеве днем 5 июня произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход, в результате аварии погибли четыре человека.