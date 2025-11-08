В Киеве 24% учителей общаются на уроках русского / © pixabay.com

В учебных заведениях Киева фиксируют серьезное снижение показателей применения украинского языка. Ситуацию с соблюдением языкового закона там называют «угрожающей».

Об этом заявил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко, комментируя недавнее исследование.

Результаты опроса, проведенного Государственной службой качества образования и омбудсменом, показали, что в Киеве почти четверть (24%) учителей общаются на уроках русского, еще 40% — во время перерывов.

При этом средние показатели по стране составляют 14% во время занятий и 21% на перерывах. Результаты основаны на опросе учащихся.

По данным исследования, 66% киевских школьников признались, что общаются негосударственной на уроках, а еще 82% во время перерывов. 18% столичных учеников сказали, что используют исключительно украинский.

По Украине учащиеся нарушают языковой закон гораздо реже. В ходе опроса 40% учеников рассказали, что используют русский на уроках, а более половины (52%) — во время переменок.

«Киев можно отнести к обрусевшим регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине. Молодое поколение употребляет русский язык даже чаще, чем их родители.

Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек», — считает представитель Уполномоченного.

Он добавил, что Секретариат получает немного жалоб по поводу нарушений в сфере образования — примерно 5% от общего количества. Из этих жалоб только четверть касаются школ.

«Казалось бы немного. Но небольшое количество жалоб не означает отсутствия нарушений. Очевидно, что это связано со спецификой отношений между субъектами образовательного процесса. Родители и дети в какой-то степени заинтересованы в лояльности учителей. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения», — объяснил Сергей Сиротенко.

У Уполномоченного считают необходимостью принятый законопроект №13072, а также организовать системную работу по просвещению учителей и учеников и усилить контроль внутри системы образования.

«Руководитель заведения общего среднего образования обязан обеспечивать и контролировать выполнение работниками учебного заведения организации образовательного процесса на государственном языке. Он несет персональную ответственность и должен обеспечивать исполнение языкового закона», — добавил Сергей Сиротенко.

