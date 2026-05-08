В Сети вспыхнула дискуссия из-за сообщения о якобы попытке самоубийства учительницы школы №40 в Киеве. Информацию о том, что женщина планирует свести счеты с жизнью на территории Пункта Несокрушимости на глазах у толпы, распространили в социальных сетях.

Об этом рассказал фотограф Сергей Рыжков.

Согласно сообщению, инцидент происходил прямо во время пребывания детей на территории школы. Утверждалось, что учащиеся снимали происходящее на видео, а сама учительница находилась в критическом эмоциональном состоянии.

«Прямо сейчас один из учителей 40-й школы в Киеве планирует свести счеты с жизнью, на глазах у толпы. Да еще где? На пункте Несокрушимости!» — говорилось в сообщении фотографа.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах отметили, что эта информация не соответствует действительности. Патрульные, прибывшие по вызову для проверки сообщения, установили, что никакой попытки суицида не было.

Как выяснилось, в учебном заведении проходило праздничное мероприятие. Учительница, пытаясь найти лучший ракурс для фотографирования детей, вылезла на окно.

«Полицейские уехали на место, проверили. Там было мероприятие в вышиванках, учительница для хорошего кадра вылезла на окно. Попытки самоубийства не было», — констатировали в полиции.

В правоохранительных органах также добавили, что учительница просто фотографировала детей на улице, находясь на подоконнике для расширения досмотра кадра. Никаких угроз ее жизни или жизни окружающих зафиксировано не было.

