В Сети показали Европейскую площадь в Киеве в 1920-х: какой она была 100 лет назад (фото)

Европейская площадь / © Эксклюзив

Современная Европейская площадь в Киеве, с ее автомобильной развязкой-кольцом и монументальной Аркой Свободы украинского народа, это лишь один из этапов ее богатой истории. Снимок переносит нас в 1920-е годы, когда она выглядела совсем другим и носила название Площадь III интернационала.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook «Жажда»: в Киеве интересно.

На опубликованном фото конца 1920-х годов видно, как по Европейской площади курсировали соединявшие Подол, трамваи, улицу Михаила Грушевского и Крещатик. Вместо современного флагштока в центре площади стоял павильон, а сохранившееся до наших дней здание филармонии уже тогда было ее украшением.

Место, где находится Европейская площадь, имеет давнюю историю. В XVII веке это была Евсейковая долина, а впоследствии, в XIX веке, она стала известна как Конная площадь через проводимые здесь конные ярмарки. Площадь окончательно сформировалась в начале XIX века как важный транспортный узел. Интересно, что первые фотографии Киева были сделаны еще в 1852 году британским фотографом Роджером Фентоном, позволяющим нам заглянуть в прошлое столицы.

Площадь III интернационала (ныне Европейская площадь). / © Facebook

Вероятнее всего фото сделано в конце 1920-х.

