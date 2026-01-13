В салоне минус 14: в Киеве заметили автобус-ледник

Замерзший автобус в Киеве

В Киеве был замечен автобус общественного транспорта, в котором температура достигала минус 14 градусов мороза. В Сети показали фото со льдом на окнах и дверях общественного транспорта.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В чем проблема

Неравнодушные киевляне обратились к мэру — требуют объяснений. Автор опубликованных фото пишет, что в салоне автобуса №101 было 14 градусов мороза. По словам водителя, он получил от руководства указание экономить горючее. Людей возмущает такое отношение, и они требуют ответа от руководства города.

«Уважаемый мэр Киева Кличко В. У Вас с головой все хорошо? Для Вас рядовые люди имеют какое-нибудь значение? В общественном транспорте, в частности, в автобусе №101, температура в салоне -14 градусов. Как это осознать? Водитель сказал, что это Ваше указание экономить топливо. А пассажиры — это люди или скот? А вы в общественном транспорте ездите? Ваш ответ…», — говорится в сообщении Facebook.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА говорят, что комфорт и безопасность пассажиров остаются для них важными.

«Никаких указаний по уменьшению температурного режима в салонах общественного транспорта не предоставлялось», — сообщили ТСН.ua в департаменте.

Автобус в Киеве

Там обещают, что информация о работе автобуса маршрута №101 будет проверена, с водителем свяжутся и проведут оперативную беседу.

Также ситуация будет дополнительно проговорена со всеми водителями во избежание подобных инцидентов.

Ранее мы писали о том, что Украину накрыла злейшая зима за последние 10 лет. Так, в ближайшие дни Киев, Киевщина и юг Беларуси станут самым холодным местом в Европе. Эколог Александр Соколенко предполагает, что морозы в столице, вероятно, задержатся до следующих выходных. А пик похолодания, скорее всего, придется на 13, 14, 15 и 16 января. Ожидается, что в этот период в Киевской области может быть до 22 градусов мороза.

«Что касается запада Украины, например Львовщины, то там будет морозец, но не такой крепкий — 9-10 градусов. А самое холодное до конца недели будет на севере Черниговщины — до 24 градусов мороза. На юге Украины до конца недели морозы не будут экстремальными, в Одесской области ожидается от 6 до 9 градусов мороза, а в Крыму от 2 до 7», — прогнозирует эксперт.