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- Киев
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В России придумали циничное оправдание ночного удара по Украине
Москва нагло заявляет, мол, ночью атаковали объекты оборонно-промышленного комплекса.
Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, атакуя жилищную инфраструктуру. В частности, под прицелом был Киев, куда оккупанты среди прочего направили “Кинжалы”.
Впрочем, в Минобороны РФ придумали собственное объяснение ночной атаки, пишут рассмСМИ.
Российские военные нагло отчитываются, якобы "нанесла групповой удар по объектам ОПК Украины в Киевской области и Запорожье". Мол, цель атаки была достигнута, а соответствующие объекты поражены.
Впрочем, в реальности этими объектами оказались обычные многоэтажки, общежития и учебные заведения в Киеве, Одессе и Запорожье.
Напомним, ночью 17 июня РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами по Украине Оккупанты применили 472 средства воздушного нападения.
Из-за российских обстрелов ужасные разрушения произошли в Киеве и Одессе. В частности, в столице подверглись разрушениям жилые дома. Известно о по меньшей мере 14 погибших жителях Киева.
Ночная атака стала одной из самых масштабных на Киев и окрестности. Оккупанты выпустили 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.