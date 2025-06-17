В России придумали циничное оправдание ночного удара по Украине

Атака на Киев 17 июня. / © Associated Press

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Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, атакуя жилищную инфраструктуру. В частности, под прицелом был Киев, куда оккупанты среди прочего направили “Кинжалы”.

Впрочем, в Минобороны РФ придумали собственное объяснение ночной атаки, пишут рассмСМИ.

Российские военные нагло отчитываются, якобы "нанесла групповой удар по объектам ОПК Украины в Киевской области и Запорожье". Мол, цель атаки была достигнута, а соответствующие объекты поражены.

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Впрочем, в реальности этими объектами оказались обычные многоэтажки, общежития и учебные заведения в Киеве, Одессе и Запорожье.

Напомним, ночью 17 июня РФ ударила "Кинжалами", крылатыми ракетами и дронами по Украине Оккупанты применили 472 средства воздушного нападения.

Из-за российских обстрелов ужасные разрушения произошли в Киеве и Одессе. В частности, в столице подверглись разрушениям жилые дома. Известно о по меньшей мере 14 погибших жителях Киева.

Ночная атака стала одной из самых масштабных на Киев и окрестности. Оккупанты выпустили 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты.

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Дата публикации 12:55, 17.06.25 Количество просмотров 9 Под завалами могут быть еще десяток человек! Самая ужасная ситуация на Соломенке в Киеве