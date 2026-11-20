Ракетный удар по Киеву

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В результате ночной российской атаки по Киеву повреждения получили объекты «Киевводоканала». Среди работников предприятия есть погибшие и раненые, точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.

Об этом сообщили в пресс-службе «Киевводоканала» в Telegram.

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Кроме прямых попаданий по водопроводной инфраструктуре из-за ударов по энергосистеме в столице возникли перебои с водоснабжением.

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В частности, в Печерском районе Киева наблюдается понижение давления в сети. В части домов возможно временное прекращение подачи воды.

Обновлено: В КГГА добавили, что еще в четырех районах столицы снижено давление воды из-за повреждения объекта «Киевводоканала».

Снижение давления наблюдается в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.

Специалисты «Киевводоканала» работают над стабилизацией давления и скорейшим восстановлением водоснабжения.

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Отметим, что набрать питьевую воду можно в городских бюветах. Адреса ближайших бюветных комплексов доступны на сайте КП Київводфонд.

Напомним, российская армия совершила две баллистические атаки на Киев за ночь. В столице раздалась серия взрывов на фоне сообщений о движении вражеских ракет. Во время предварительных обстрелов в столице зафиксировали пожары и попадания в нескольких районах, в том числе на открытой территории вблизи одного из мостов.

В результате ночной вражеской атаки три человека погибли, еще 11 — пострадали, один человек эвакуирован.

Пожар, вызванный российским обстрелом в ночь на 20 ноября, зафиксирован в трех районах города.

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В Подольском районе поступили сообщения о возгорании двух нежилых построек.

В Оболонском районе огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу в результате атаки возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

В Голосеевском районе под ударом оказалась нежилая застройка.

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