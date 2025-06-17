В результате вражеского обстрела в Киеве повреждено общежитие одного из институтов

КАИ

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В Киеве 17 июня во время массированной атаки России было повреждено несколько общежитий Киевского авиационного института (ранее — Национальный авиационный университет).

Об этом сообщила и.о. ректора КАИ Ксения Семенова в своем Instagram.

По ее словам, обломки попали в 10-е общежитие, еще в трех взрывная волна выбила окна.

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«Прилет обломков в общежитие КАИ», — написала Семенова, добавив, что в результате удара есть раненые, однако, к счастью, погибших нет. В момент атаки жильцы успели спуститься в укрытие, что и спасло жизни.

Сейчас всех студентов и работников временно переселяют из поврежденного помещения.

Напомним, Россия 17 июня нанесла комбинированную атаку по Киеву, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы серьезные разрушения в разных районах столицы.

Кроме того, Россия осуществила массированную атаку на Одессу и Запорожье. В Одессе 17 человек получили ранения, среди них беременная женщина. В Запорожье зафиксированы разрушения на предприятиях и в жилых домах.

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