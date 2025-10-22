ТСН в социальных сетях

Киев
1746
1 мин

В результате российской атаки в Киеве пылает многоэтажка (видео)

Информация о пострадавших уточняется.

Елена Кузьмич
Беспилотники

Беспилотники / © tsn.ua

В Днепровском районе столицы в результате вражеского удара возник пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей.

Об этом сообщил руководитель Киевского городского ВА Тимур Ткаченко.

© из соцсетей

По его словам, спасательные службы работают на месте. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

© из соцсетей

Горожане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее завершения.

