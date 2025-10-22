- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1746
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате российской атаки в Киеве пылает многоэтажка (видео)
Информация о пострадавших уточняется.
В Днепровском районе столицы в результате вражеского удара возник пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей.
Об этом сообщил руководитель Киевского городского ВА Тимур Ткаченко.
По его словам, спасательные службы работают на месте. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Горожане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее завершения.