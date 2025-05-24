ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1287
Время на прочтение
1 мин

В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие, зафиксированы пожары

В результате атаки РФ на столице есть пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, ГСЧС

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

Два человека пострадали в результате российской атаки на Киев 24 мая 2025 года в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

  • Предварительно обломки БПЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место.

  • В Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

  • В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте.

  • Также горит нежилое помещение в Святошинском районе.

Об этом добавил мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie