- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1287
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие, зафиксированы пожары
В результате атаки РФ на столице есть пострадавшие.
Два человека пострадали в результате российской атаки на Киев 24 мая 2025 года в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте.
Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Предварительно обломки БПЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место.
В Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте.
Также горит нежилое помещение в Святошинском районе.
Об этом добавил мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Напомним, что Украину атаковали вражеские дроны: где летают .
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками ночью.