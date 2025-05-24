В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие, зафиксированы пожары

Пожар, ГСЧС / © ТСН.ua

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Два человека пострадали в результате российской атаки на Киев 24 мая 2025 года в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Предварительно обломки БПЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место.

В Днепровском районе зафиксированы пожары на первом и последнем этажах жилого дома.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

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В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте.

Также горит нежилое помещение в Святошинском районе.

Об этом добавил мэр Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

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