В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

В результате вражеской атаки 6 апреля 2025 года на Киев пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте.

Реклама

Не оставляйте укрытий.

Также в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в двух районах .