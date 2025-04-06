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- Киев
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В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие
В Дарницком районе Киева медики госпитализировали двух пострадавших.
В результате вражеской атаки 6 апреля 2025 года на Киев пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.
В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте.
Не оставляйте укрытий.
Также в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.
Напомним, что ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в двух районах .