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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
8135
Время на прочтение
1 мин

В результате российской атаки на Киев есть пострадавшие

В Дарницком районе Киева медики госпитализировали двух пострадавших.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки 6 апреля 2025 года на Киев пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте.

Не оставляйте укрытий.

Также в Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших.

Напомним, что ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в двух районах .

Дата публикации
Количество просмотров
8135
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